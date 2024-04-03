كلية التربية الرياضية تستضيف فعاليات المشروع القومي للموهبة الرياضية

استمرارا لتدريبات المشروع القومى للموهبة الحركيه استضافت ملاعب كليه التربية الرياضية بفلمنج بالاسكندرية تدريبات مجموعة البراعم مواليد 2015 و 2016 .

وكان المشروع القومي للموهبة الحركية والذي يقام تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي ضوء قرار سيادته رقم 334 لسنه 2021 بشأن تشكيل اللجنة العلمية قد انطلق في مدينة الاسكندرية حيث رشحت الادارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية واعضاء اللجنة العلمية - مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية من محافظات الجمهورية لتنفيذ المشروع القومى للموهبه الحركيه بهدف :

اعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيما للمنتخبات القومية للوصول المنصات التتويج و توفير فرص اکبر لانتقاء المواهب الرياضية للالعاب الرياضية الأولمبية تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للناشئين

والموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الاطفال للانشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة .

اولا : اکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكر و مناسب لممارسة الرياضة على مستوى البطولة.

ثانيا : أمداد المشروعات القومية للموهبة بوزارة

الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا والمعدة بشكل علمي متميز.

ثالثا : تحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية من خلال اعداد قوى ومفكر للنشىء في مختلف اللمبات الرياضية

و تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ممثلة فى ( الإدارة العامه للرياضه ) فاعليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركيه بعدد١١٠مشارك ومشاركة من مواليد 2015 و 2016 .

حيث تم تقسيم مواليد 2015 الى 3 العاب وهم سلاح الشيش و الچودو و العاب قوى ودفعه جديدة من مواليد ٢٠١٧ يتم تدريبهم على المهارات الاساسيه لكل الالعاب استعدادا لتوجيههم إلى العاب محددة اعتبارا من العام المقبل وفقا لقدراتهم البدنية والجسمانية.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢ ابريل٢٠٢٤ بملاعب كلية تربيه رياضيه بنات .

المعروف ان مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف تقوم حاليا بنشاط مكثف وغير مسبوق من اجل نشر فكر ممارسة الرياضة في الثغر و تفعيل مساهمة مراكز الشباب و استغلال البنية الأساسية الرياضية بالاسكندرية من اجل تحقيق أهداف خطة وزارة الشباب والرياضة .