يوم اليتيم .. ثقافة الشرقية يحتفل ويواصل أنشطته الرمضانية

يوم اليتيم .. قدم فرع ثقافة الشرقية عددا من الفعاليات احتفالا بيوم اليتيم، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

مكانة اليتيم في الإسلام

وأقام بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "مكانة اليتيم في الإسلام" بالمدرسة الثانوية تحدث خلالها الشيخ عاطف الجمال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن أسس معاملة الطفل اليتيم، مشيرا إلى ضرورة رعايته والحفاظ على حقوقه وأمواله.

وأعد قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير لقاء مماثلاً تحدثت خلاله منى عدايل عن ضرورة رعاية اليتيم كما أوصى الرسول الكريم، فيما شهدت مدرسة عوض سرحان الثانوية المشتركة محاضرة أكد خلالها محمد هندي مدير التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية بفاقوس، على حسن معاملة الطفل اليتيم.

عرض فني

في سياق آخر وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر سامي خاطر، شهد نادي المعلمين عرضا فنيا لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية، تضمن باقة متميزة من الأغاني التراثية والرمضانية التي تفاعل معها الحضور منها "النخل عالي، تم البدر بدري"، وموال بعنوان "نهر النيل".

وفي قصر ثقافة الزقازيق أقيمت ورشة تصميم لوحات للتعبير عن مظاهر الشهر الفضيل، وأخرى بمناسبة عيد الفطر، تلاها مسابقة ثقافية للأطفال، وورشة لتعليم النول للفنان أحمد بكري.

عروض وورش فنية متنوعة لقصور الثقافة بالوادي الجديد

من ناحية أخرى ، شهد فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة الخارجة ورش أشغال فنية تضمنت مجموعة من الحرف اليدوية والاشغال بإشراف الفنانة نهى سليم، لإعداد منتجات بالورق الملون وبعض خامات الطبيعة، كما تم تنفيذ عدد من المنتجات الأخرى باستخدام خامات معاد تدويرها.

وعلى مسرح القصر قدمت فرقة الموسيقى العربية باقة من الأغاني الطربية الرمضانية بقيادة المايسترو سمير خاطر، فيما قدمت فرقة التلقائيين بقصر ثقافة موط عرضا فنيا قدمت خلاله باقة من الاغاني التراثية من الفلكلور الواحاتي.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد؛ حيث اختتم الفرع الأسبوع الماضي فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي نظمها على مدار عدة أيام، احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذي شهد زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات.