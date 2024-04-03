مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24| ما سبب إلغاء سفر أمير كرارة؟

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي.

توالت الحلقة 24 من مسلسل بيت الرفاعي وصول ياسين إلى المطار ليغادر البلاد، ووصلت ابنته حبيبه لتودعه هي وطليقته هند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، ولكن كانت المفاجأة أنها علمت بخبر ارتباطه بسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل.

وعلى الفور انفعلت هند بشكل كبير على دكتور ياسين وأخبرته أنها انفصلت عن زوجها لتعود له، ولكنه أخبرها بأنه لم يطلب منها هذا ولكنها هددته وأخبرته أنها لن تسافر إليه هي أو ابنتها، وأنه لن يتمكن مرة أخرى من رؤية ابنته، ولهذا السبب تراجع ياسين عن السفر وعاد إلى المنزل.

مسلسل بيت الرفاعي

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24

في تمام الساعة الـ 9 مساء، بينما تأتي الإعادة فى تمام الساعة الـ 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الـ 9:15 صباح اليوم التالي، ويُعرض أيضًا على قناة ON Drama في المواعيد التالية: الساعة 12 منتصف الليل

والإعادة الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 4:30 مساء ويُعرض المسلسل أيضًا عبر منصة Watch iT

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

حيث خطط دكتور ياسين في الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي لخطف فاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وبالفعل ساعده في ذلك المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، وبالفعل قطعوا عليه الطريق وهو في سيارته وتم خطفه.

من ناحية أخرى، قررت رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة العودة إلى منزل فاروق والعيش هناك وترك شقيقتها جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل وبالفعل ذهبت إلى المنزل وهى في حالة انهيار .

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي، مفاجأة صادمة بإرسال "فاروق" الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق، رجل من رجاله ليرشي صاحب العمارة التي تجلس فيها زوجة عمه التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، وبناتها، ليطردهم من المنزل الذي يسكنون فيه.

بالفعل نفذ صاحب العمارة هذا الطلب مقابل الحصول على المال، وطردهم من الشقة واتهمهم في شرفهم، وفي هذه اللحظة عندما رأتها والدتهن، أصيبت بسكتة قلبية ورحلت عن عالمنا على الفور، ودفن جثمانها ولم يعلم ابنها ياسين بالأمر، إلا بعد دفنها، لأنه كان خارج القاهرة، وعندما عاد كان قلق عليهم فأرسل سامية حلويات، التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، لتطمئن عنهن، فعلمت بما حدث لهن.



وانطلقت أحداث الحلقة 10، بنقل داليا إلى المستشفى، وبالفعل دخلت غرفة العمليات في محاولة لإنقاذها، وظلت والدتها تنفعل على فاروق، لكنه طلب منها أن تصمت وتدعي لها.

بعدها جاءت الشرطة إلى المستشفى للتحقيق في ضرب النار على داليا، وأخبرهم فاروق زوجها، بأنه هو كان المستهدف، وليست زوجته، لكنها جاءت فيها بالخطأ، وبالفعل ذهب فاروق إلى زوجة عمه وأخبرها أن ياسين الذي يجسد دوره أمير كرارة، حاول قتله، وأصيبت داليا بدلا منه، وأنها بين الحياة والموت، وطلب منها أن ترسل له رسالة تهديد منه بأن الماضي شيء والقادم شيء آخر وأنه سينتقم، وتنتهي الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي بهذا المشهد.



وحاول الدكتور ياسين ومعه سامية حلويات ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10 أن يعثرا على كانا، ولكنه يهرب ويترك المنزل، ويذهب ياسين إلى المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، ليسأله عن الأمر، وهل هو السبب وراء ذلك، لكنه ينفي هذا الأمر إطلاقا.

وتمثلت المفاجأة في أحداث الحلقة في كشف ياسين سر والده لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، حيث كان يسألها عما إذا كانت توجد خزينة لوالده يضع فيها دولارات؟، فسألته لماذا يكون معه دولارات؟، هل كان يتاجر في العملة، فيخبرها أنه كان يتاجر في العملة والآثار، الأمر الذي يجعلها في حالة من الصدمة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.