سقوط 85 متهمًا بحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (105 قطعة سلاح نارى بحوزة 85 متهما) .. وذلك على النحو التالى :(20) بندقية آلية.(28) بندقية خرطوش.(3) طبنجات .(54) فرد محلى.(430) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة (206) قطعة سلاح أبيض .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وفي سيق آخر عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ح . ن . م" عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة "مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين"، بدائرة المركز.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة تفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بنطاق المركز.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة

ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس مخدر الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .

