برشلونة يفتقد جهود بيدري أمام باريس سان جيرمان في دوري الابطال

كشفت تقارير صحفية أن فريق برشلونة إقترب من خسارة أحد لاعبيه البارزين أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 10 من الشهر الجاري.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيدري، نجم برشلونة، على الأغلب لن يلحق بمباراة الذهاب أمام سان جيرمان، رغم أنه يسير بشكل جيد في برنامج التعافي من الإصابة.

إصابة بيدري

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخلفية الطبية لبيدري وكثرة إصاباته في الموسم الحالي والماضي تجعل برشلونة حذرا للغاية معه ولا يرغب في المخاطرة بشأن موعد عودته إلى المباريات.



وسبق أن أعلن برشلونة، في بداية شهر مارس الماضي، أن بيدري يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيمن.

وذكرت تقارير إسبانية أن فترة غياب بيدري عن الملاعب ستتراوح من 5 إلى 6 أسابيع.

وعلى صعيد آخر بدأ تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في استكشاف بعض نقاط القوة لدى باريس سان جيرمان، قبل مواجهة الفريقين يوم 10 أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

