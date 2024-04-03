تشكيل الشباب السعودي لمواجهة الرياض بدوري روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب السعودي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نظيره الرياض مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.



ويضم التشكيل عدداً من العناصر الهجومية، على رأسهم كارلوس جونيور وحبيب ديالو، إلى جانب نواف الصعدي، الذي يُعرف بقدرته على تسجيل الأهداف.

ويأمل مدرب الشباب في تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: حسن الصبياني، حمد اليامي، إياغو سانتوس، رومان سايس، نادر الشراري

خط الوسط: غوستافو كويلار، مصعب الجوير

خط الهجوم: نواف الصعدي، كارلوس جونيور، حيب ديالو

مقاعد البدلاء:

حامد يوسف، محمد حربوش، متعب الحربي، ماجد كنبه، حسين القحطاني، خالد عسيري، رياض شراحيلي، كاراسكو، فهد المولد