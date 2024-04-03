كلف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، بالتحقيق في واقعة سقوط مزارع، في بئر بالأراضي الصحراوية، غرب مركز المنيا، وكشف ملابساتها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

في واقعة “ريان المصري” ..تعزيزات ضخمة باللودرات لاستخراج جثة عامل بئر المنيا|القصة الكاملة

كما كلف المحامي العام الأول، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، العمل على استخراج جثة المفقود من أسفل الأنقاض، وكلف الأجهزة التنفيذية بالتحري عن الواقعة، وتحديد مدي وجود شبهه جنائية من عدمه.

فيما كشف مشايخ عرب بالمنطقة، صعوبة الوصول للمفقود، أسفل انقاد البئر، لكون المنطقة حجرية، لعدم تناسب المعدات المستخدمة بالمنطقة، وطالبوا بتوفير معدات ثقيلة يتم استخدامها في أعمال الأنفاق.

وقال أحد عرب المنطقة، تم الوصول لعمق 15 مترا، وأعمال الحفر مستمرة، أملا في الوصول إلى جثمان المفقود، مؤكدًا أن هناك تحديات في باقي المساحة لكونها صخرية، مشيدا بجهود الأهالي.

فيما شكل المحافظ اللواء أسامة القاضي، غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية رئيس مركز المنيا، لمتابعة إعمال الحفر، والعثور على المفقود.

واقعة «ريان المصري»

وكان مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بثر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط ( محمد طه عبدالعزيز، 30 سنة)، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب.

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة التصرف، الحماية المدنية والوحدة المحلية، باستخراج جثة المزارع من داخل البئر.

موقع الحادث

مصرع سيدة وابنتها بالغربية

وفي واقعة اخري ، لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، بعد أن دهستهما سيارة تريلا بمنطقه كوبرى كمال في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة بـمحافظة الغربية، ونقلت الجثث إلى المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديربة امن الغربية، قد تلقت إخطارا بوقوع حادث أليم بمنطقه كوبري كمال في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة وأنباء عن حالتي وفاة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وفاة "رندا محمد بدر وابنتها ندى سامح بركة وذلك عند مرورهم الطريق لشراء ملابس العيد من المحلات الموجودة بالمنطقة وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط السيارة وقائدها.