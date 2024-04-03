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الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مايكل أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة لوتون تاون

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل أرسنال مشاركة أولى كأساسي هذا الموسم للمهاجم رييس نيلسون، بينما يعود لخط وسط المدفعجية إيميل سميث روو، إلى جانب الغاني توماس بارتي.

وفيما يلي تشكيل أرسنال: رايا – وايت – ساليبا – زينتشينكو – جابرييل – بارتي – سميث روو – أوديجارد – نيلسون – تروسارد – هافريتز

وابقى المدرب الإسباني على مقاعد البدلاء كل من: رامسديل – تومياسو – كويور – رايس – جورجينهو – فييرا – جيسوس – مارتينللي – نيكتياه

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

أما لوتون تاون فيقع ضمن ثلاثي الهبوط حيث يحتل المركز الـ18 برصيد 22 نقطة.

 

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