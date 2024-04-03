أمرت جهات التحقيق بطوخ بحبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب ،كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس في طوخ

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج «طبنجة 9 ملى» من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المشدد 15 عاما لـ سائقين لإتجارهم في المواد المخدرة بقليوب

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، سائقين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، وغرامة 200 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة ضد موظفين عموميين بدائرة مركز شرطة قليوب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6985 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3139 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، 30 سنة - سائق، و"عادل م س"، 36 سنة، سائق، مقيمين قرية قلما، مركز قليوب - القليوبيه،، لأنهما في يوم 5 / 5 / 2023، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز له في حيازتها، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا القوة مع موظفين عموميين وهم ضباط مباحث مركز شرطة قليوب والقوة المرافقة لهما - بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية باستخدام السلاحيين الناريين محل الإتهام الثالث والرابع فور مشاهدتهما لهم لحملهم على الامتناع عن ضبطهما حال كونهم صادر بحقهم أحكاما قضائياً بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وكذا لضبطهم بالجرائم محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.