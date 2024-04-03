محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تبدأ فى ٨ مايو المقبل..

وقال "مختار" ان هناك 1مليون و25 الف و387 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية..

وقد اوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والسادس الابتدائي من يوم ٨الي ١٥مايو والصف الخامس من ٩الي١٦مايو ،وفي المرحلة الاعدادية العامة ، الاول الاعدادي من يوم ٨الي١٥مايو ، والثاني الاعدادي من ٩الي ١٦مايو ، والثالث الاعدادي من ١٨الي٢٣مايو، والاعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من ٨ الي ١٦ مايو والصف الثاني الاعدادي المهني من ٩الي١٦مايو والصف الثالث الاعدادي المهني من ١٨الي ٢٣مايو، وفي المرحلة الثانوية العامة ، الصف الاول الثانوي العام من٨ الي ٢٢مايو، والصف الثاني الثانوي العام من ٩الي ٢٣مايو ، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الاول والثاني والثالث من ٨الي٩ مايو،والصفوف الرابع والخامس والسادس من ٨الي ١١مايو، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من ٨الي ١٣مايو والصف السادس من٨الي١٢ ، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من٨ الي١٣ والثالث الاعدادي مكفوفين من١٨الي٢٣مايو، والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من ٨ الي٢٣ والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من ٩الي ٢٣ مايو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من ٨الي١٢مايو ، ومن الصف السادس الي الثامن من ٨الي١١مايو ، والصفوف الاول والثاني الاعدادي من٨الي١٣مايو ، والصف الثالث الاعدادي من١٨الي٢٣مايو ، والصف الاول الثانوي من ٨الي٢٢مايو، والصف الثاني الثانوي من ٩الي٢٣، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٨الي٢٣مايو والصناعي من ٨الي٢٣مايو والتجاري من ٨الي٢٣مايو ..

و وجة محافظ الدقهلية الى وكيل وزارة التربيه والتعليم ضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها ،،،

كما وجة محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التربية والتعليم باهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات..