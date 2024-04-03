الزمالك يبدأ إجراءات الحصول على تأشيرات السعوديه

استعدادا لقمة ١٥ إبريل

بدأ جهاز الكره بنادي الزمالك بقياد عبد الواحد السيد إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى المملكه العربيه السعوديه استعدادا للقاء القمه أمام الأهلى المقرر يوم ١٥ إبريل الجاري بمدينة الرياض والمؤجل من الجوله العاشره وهو مايعني موافقة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على اللعب هناك رغم عدم الإعلان الرسمي حتى وقتنا هذا.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد أكد على وجود مكاسب ماليه كبيره لجميع الأنديه المشاركه فى المسابقه من عائد المباراة سيتم توزيعها على الأنديه كما سيحصل طرفى القمه على نصف مليون دولار لكل فريق بالإضافة إلى طائره خاصه وتحمل نفقات الإقامه لمدة ثلاثة أيام.

وأقيم نهائى كأس مصر الشهر الماضى على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعوديه وحقق الأهلى الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين احرزهما إمام عاشور وأحمد مجدى قفشه.