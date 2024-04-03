إعلان المدارس الفائزة في مسابقة احمي نفسك إلكترونيا بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن نتيجة مسابقة ( احمي نفسك إلكترونيا ) على مستوى المديرية للمراحل التعليمية الثلاث، و التي أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و إشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية ونفذتها احلام محمود السيد الموجه العام للتربية الاجتماعية و الدكتور سيد مرزوق الموجه الأول .

أسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الابتدائية عن فوز مدرسة نجع معين الابتدائية التابعة لإدارة قفط التعليمية بالمركز الأول ، و قنا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الثاني ، و سمهود الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة ابوتشت التعليمية بالمركز الثالث .

كما اسفرت نتيجة المرحلة الإعدادية عن فوز الدهسة تعليم أساسي التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بالمركز الأول و الشهيد مصطفى بخيت بالحراجية التابعة لإدارة قوص التعليمية بالمركز الثاني و بئر عنبر تعليم اساسي بقفط بالمركز الثالث .

بينما أسفرت منافسات المرحلة الثانوية عن فوز مدرسة الوقف الثانوية الصناعية المشتركة بالمركز الأول ، والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا مركز ثان ، و قفط الثانوية المشتركة بالمركز الثالث.

الجدير بالذكر أن المسابقة واحدة من عدة برامج تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بمخاطر الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت الضارة على أبنائنا الطلاب، وتستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب للتعامل الإيجابي مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام الألعاب الإلكترونية.

وعلى صعيدا متصل نظمت مدرسة البنات الإبتدائية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، احتفالية رد الجميل لحفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بالمدرسة، وذلك بحضور عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية وعبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية و محمد ابوعفاش موجه تعليم ابتدائي ووحيد الكيلاني رئيس قسم التخطيط والمتابعة و أحمد شحاتة محمود رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وأعضاء مجلس أمناء المدرسة يتمثلهم كرم العبد الحباك وأشرف الزليتنى والدكتور محمود عبدالرحيم رسلان.

وقامت إدارة المدرسة بتتويج الفائزين من حفظة القرآن الكريم وتكريمهم مابين رياض الاطفال والمراحل المتعددة حيث قامت بتكريم التلاميذ اللذين حفظوا القرآن ابتداءا من جزء حتى حفظ القرآن كاملا ، وأيضا الأحاديث النبوية الشريفة.