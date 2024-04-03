كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة شيفيلد غدا

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف المصابين في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة غدا الخميس، عندما يلتقي مع نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء: "أرنولد وجوتا سيكونون جزءًا من تدريبات الفريق الأسبوع القادم، أليسون يبدو جيدًا حقًا، إنه يقول سأكون جزءًا من تدريبات الفريق معهم".

وأضاف: "كيرتس جونز وأندي روبرتسون أصبحوا متاحين للعب، تعرض واتارو إندو لكدمة ضد برايتون ومشاركته ضد شيفيلد في محل شك".



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين أمام أرسنال الثاني، وبفارق 3 نقاط أمام مانشستر سيتي الثالث، قبل 9 أسابيع من نهاية المسابقة.