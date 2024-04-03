المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لديلر المخدرات بساقلتة

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ح . ن . م" عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة "مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين"، بدائرة المركز.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة تفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بنطاق المركز.

ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس مخدر الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .

وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة المتهم "م . ا . م" عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالشروع فى سرقة المجني عليه "ا . ع" عامل، بدائرة القسم .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم، وايهاب أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر، ووليد ملقى.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه أثناء سيره فى الطريق العام حاول المتهم سرقته بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته كرها عنه.





ومن خلال التحريات تأكد صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة الشروع في السرقة وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.