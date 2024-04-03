استعدادات مكثفة بالدقهلية لاستقبال عيد الفطر المبارك

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء الاجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2024 م حيث اوضح المحافظ انة تم تكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقة استعدادا لاستقبال الاعياد مشيرا الى انه وجة لاهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة ،، وضرورة تفعيل كافه أشكال الرقابه التموينيه على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابه الصحيه لضمان جوده وصلاحيه السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين من خلال تكثيف الحملات الرقابية من (الصحة- التموين -الطب البيطرى-شرطة التموين- البيئة - الوحدات المحلية) لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الافراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها ومصادرة ملح السياحات الغير صالح للاستخدام بمصانع المخللات والالبان والاسماك وكذا تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالإضافه الى إتخاذ التدابير اللازمه لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطيه الإحتياجات للمواطنين..

كما وجه مختار لرفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق ( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا ،كما أكد المحافظ على ضرورة رفع استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وكذا توفير الادويه والامصال اللازمة للحالات الطارئة لا قدر الله،فضلا عن تمركز سيارات الاسعاف بمناطق المحافظة وفق خطة محددة للاستجابة الفورية لاية طوارئ وايضا قيام شرطة المسطحات بالمواجهة والتصدى للمخالفين غير القائمين بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة والمهنية بالقوارب ووسائل النقل النهرى منعا للحوادث،وكذا استعدادات الحماية المدنية للتعامل مع اية طوارئ ،،واكد المحافظ على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع انحاء المحافظة لاستقبال الرواد وضرورة قيام رؤساء الوحدات المحليه خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزاله الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافه ورفع القمامه والمتابعه المستمرة للإزاله الفوريه لأيه تعديات على الإراضى الزراعيه أوأملاك الدوله أوطرح النهر وإتخاذ الإجراءات القانونيه والإداريه حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون و كذا الاستجابه الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى إوإهمال،، واشار "مختار" الى انه تم تكليف رئيس مدينة جمصة ان تكون المدينة فى ابهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الانقاذ على الشاطئ وتمركز الاسعاف علية للتجاوب الفورى مع الطوارئ هذا فضلا عن قيام ادارة المرور مع ادارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدى للمخالفين فورا.

وذلك نفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية للتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين..