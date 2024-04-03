تعليمية نجع حمادي تضيء مبنى ديوان الإدارة والمدارس باللون الأزرق

أضاءت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، واجهة مبناها، ومباني المدارس، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها بداية من مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق "شعار التوحد"؛ للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية (Light It Up Blue) للتوعية باليوم العالمي للتوحد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم ٦٢/١٣٩ في ٢ إبريل ٢٠٠٩، وجهت الوزارة بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها بداية من مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق "شعار التوحد"؛ للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية (Light It Up Blue) للتوعية باليوم العالمي للتوحد.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم بهذه الخطوة حرصا منها على نشر التوعية بالتوحد والحاجة الماسة لتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي التوحد ودمجهم داخل المجتمع واستغلال قدراتهم وتمكينهم بالشكل الأمثل.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على وضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز، لذلك تعمل الوزارة جاهدة على دعم أداء المعلمين للتعامل مع الفئات المدمجة، وذلك من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة تم تقديمها لاكثر من 105 الف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة بكافة المحافظات.

من ناحية أخرى، أحال المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم الاربعاء 2024/4/3 مدير مدرسة الشهيد محمد علي للتعليم الأساسي بكوم يعقوب لاهماله في اعمال النظافة العامة بالمدرسة.

وكرم مدير مدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة لجهوده في انتظام الدراسة والانضباط الإداري في المدرسة، جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة مدارس أبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكثيف الجوالات الميدانية اليومية للمدارس، وتضمنت جولته تفقد مدرسة الشهيد محمد علي للتعليم الأساسي وعزبة البوصة الثانوية المشتركة.

و تفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول الدراسية خلال انعقاد اختبار شهر مارس للصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الإبتدائي والاول والثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد علي للتعليم الأساسي.

مشددا علي ضرورة ان تكون اسئلة الاختبار مما تم تدريسه فعليا للتلاميذ وفق الخطة الزمنية المقررة للمنهج الدراسي كما تفقد اختبار شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة واطمأن علي تمكين الطلاب من أداء الاختبارات عبر منظومة التابلت دون رصد اي شكاوي.

كما تفقد حجرات الانشطة التربوية والمعامل والمكتبة والحديقة المدرسية، ثم تابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين للمودا الاساسية والأنشطة التربوية وسجل 5 سلوك.

شدد مدير عام الإدارة علي ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وتسجيل الغياب الفعلي للتلاميذ اولا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا مؤكدا علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة التربوية لجذب التلاميذ والطلاب داخل المدرسة رافق مدير عام الإدارة خلال جولته عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.