القومي لثقافة الطفل يصدر سلسلة "حكايات الانتصار" لأول مرة

اليوم العالمي لكتاب الطفل

أصدر المركز القومي لثقافة الطفل ، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبرئاسة الكاتب محمد ناصف أربعة كتب جديدة.. ضمن سلسلة "حكايات الانتصار" والتي تصدر لأول مرة احتفالا بمرور ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجيد.

يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل، وهي:

-"حصون بارليف" قصة من تأليف د.محمد حلمي حامد، ورسوم د.ناصر حامد.

-"باسل" قصة من تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين.

-"من يحارب بيد واحدة؟!" قصة من تأليف الكاتب البطل أحمد محمد عبده- أحد أبطالنا الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ورسوم د.مها إبراهيم.

أحفاد النصر



-"أحفاد النصر" مجموعة قصصية من تحرير الكاتب حسن الحلوجي، ورسوم الفنان جلال الدين جمال.

زيأتي الاهتمام بنشر هذه القصص من قبيل اهتمام المركز بصفة خاصة بتنمية وغرس الروح الوطنية لدى الشباب الصغير وإعطاء دروسا في محبة الوطن، وذلك من خلال قص حكايات أبطالنا في حرب أكتوبر.

غدا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "رمضان ومحبة الأوطان"

من ناحية أخرى ، ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "رمضان ومحبة الأوطان" فى الثامنة والنصف من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور .

يتحدث فى الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ابو زيد الآمير نائب رئيس جامعة الأزهر، فضيلة الشيخ الدكتور مظهر شاهين، الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، الفنان القدير طارق الدسوقي، الشاعر أشرف البنا شاعر المحروسة .

مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة المولوية

و تدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني، الذى يشدو بباقة من أشهر قصائد المديح النبوي لكبار شعراء الصوفية .