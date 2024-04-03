ليالي رمضان الثقافية .. عروض فنية وأراجوز وورش حرفية فى أسوان

شهد مسرح فوزى الصيفى ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي نظمها فرع ثقافة اسوان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت ثقافة اسوان برئاسة يوسف سليم على على مدار ثلاثة عشرة ليلة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية حيث قدمت ثلاثة عروض لفرقة اسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين واكرامى ابا زيد قدمت من خلالها تبلوهات مستوحاه من البيئة الأسوانية والنوبية منها الافتتاحية، الاراجيد، التاتا، الكف، السوق، الفرح النوبى، النجراشاد.

وقدمت ثلاثة عروض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى منها مدد، ياطير ياطاير، ياورد على فل وياسمين، احبك و اريدك، وفرقة كورال أطفال قبس السودانية قدمت أغانى "شكرا مصر، يا نيل، وطنى، درتى" الغالية" وفى الختام مكس للفرقتين "الله جلال جلاله" غناء الفنان السودانى محمد خضر بشير.



وأشدت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة اسوان بقيادة محمود عبد الراضى أغانى هاتو الفوانيس، هلت ليالى، قد جاءنا رمضان، المسك فاح، ماما، وقدمت فرقة المواهب بقيادة أحمد المهدى فقرات "من قلب الدنيا، هنحب مين غيرها، شباب العالم".

و عُقدت خمس محاضرات وهى "دور مؤسسات الدولة فى الحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية" للدكتور عماد ثروت أستاذ خدمة الفرد بجامعة اسوان، و "رمضان وعطايا الرحمن" للشيخ الشاذلى طلحة، و "الصوم وأثره فى تربية النفس"للشيخ حسن عبد السيد، و "نفحات رمضان تصل لصحتنا" للشيخ حسين بكرى ، و محاضرة للشيخ مجدى عبد الحافظ بعنوان "أبواب الخير فى رمضان" تحدث فيها عن أركان الإسلام، على من الصوم الواجب، الكفارات، النذر، الفرق بين الصحابى والتابعى، عدد السجدات بالقرآن، وماهى الصور التى تبدأ بالحروف المقطعة.

ونفذت أمسية شعرية للشاعر محمد المصرى قصائد "أعوذ من إني اعوز، موت نبي، المغنواتى".

وللأطفال نفذت ثلاثة ورش فنية "تبلوهات فنية" للمدربة فاطمة عوانى، ورشة "بوسترات رمضانية" للمدربة مى عبد الهادى، ورشة "تصميم كارت معايدة" المدربة أميرة بهاء، ورشتين "زينة رمضان" لذوى الاحتياجات الخاصة للمدربة عبير الصاوى، و ثلاثة مسابقات ثقافية للأطفال، وعرض مسرح عرائس وأراجوز للفنان موسى محمد.

قدمت الفاعليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، إلى جانب سبعة عروض ابتهالات دينية وتواشيخ للشيخ خالد الدسوقى والمداح عبدالله ابراهيم قدما ابتهالات "موليا صلى وسلم، يا ربنا، يالطيف، عليه صلوات الله، ياصاحب القبة الخضراء، المسك فاح،صلو عليه، هللت له تهيلا، على العشاق تجلى، يا خير خلق الله، رسول الله زادى، يازنيب الكريمة، سبحان من أعطاكم، يانور عينى.