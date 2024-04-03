أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 24 رمضان لدى تاجر الجملة

أسعار زيت الطعام اليوم الاربعاء.. شهد سعر زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، وثبت زيت الصويا المكرر والأولين، وأيضًا أسعار باقي الأنواع، وسجل سعر طن زيت الصويا نحو 52,000 جنيه، كما سجل سعر زيت الذرة المكرر، نحو 55,000 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تستجد على أسواق الزيوت للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الاسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 70 إلى 215 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 52,000 جنيه

زيت الأولين

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 57,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

و شهد سعر طن زيت الذرة الخام ثباتًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 45,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

كما استقر سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 52,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة «800 مل» نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة «1» لتر 125 جنيهًا، وزيت حلوة خليط 2.25 لتر 215 جنيهًا، وزيت سلايت عباد «1 لتر» 103 جنيه، وسعر زيت حلوة «700 مل» 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط «1» لتر 100 جنيهًا، وزيت وزيت عباد كريستال «0.8 لتر» 105 جنيهات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.