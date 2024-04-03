الإيقاع بعصابة سرقة المواد البترولية في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي لارتكابه واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط البترول بأسيوط.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من مسئول بإحدى شركات البترول، أنه في أثناء وجوده بمقر الشركة تلاحظ له انخفاض ضغط أحد خطوط البترول الخاص بنقل المواد البترولية (سولار) بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط سيارة نقل بصندوق وبداخلها فنطاس يحوى 10 أطنان سولار، متوقفة خلف منزل ملك عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، وتبين امتداد خرطوم من الفنطاس إلى داخل المنزل مثبت داخل حفرة عمقها 3 أمتار، بوسط المنزل متصلة بخط أنابيب سولار، وكذا وجود موتور لرفع السولار من الحفرة.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابي مالك المنزل و4 آخرين - لاثنين منهم معلومات جنائية - وبحوزتهم بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات النارية، وعُثر بالمنزل على (الأدوات والمعدات المستخدمة في سرقة المواد البترولية - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .



