ندوة تثقيفية عن تحقيق المساواة بين الجنسين لعضوات نادي الفتاه والمرأة بالعاشر من رمضان



أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، للوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وثمن المحافظ الدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية، وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة، ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( تحقيق المساواة بين الجنسين) وذلك بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان، وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام أحمد عادل مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة بتقديم الندوة، والتي أوضح فيها عده محاور ومنها مفهوم المساواة بين الجنسين وأهميتها وأسبابها وجوانبها، حيث تعد المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول لمجتمع ينعم بالسلام والرخاء.

وفي سياق متصل، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام تغريد صلاح هاشم بتعليم الفتيات المشاركات فن الرسم على القماش والأدوات المستخدمة، وطرق الرسم لتغيير شكل الملابس التقليدية الى قطع عصرية جذابة، والذي يأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة، لفتح آفاق جديدة لهم، للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.