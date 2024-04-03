إزالة 495 إعلان مخالف وغير مرخص بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد 495 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر مارس 2024م، بواقع عدد 57 إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، و5 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر، و42 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و6 إعلانات بمدينة القنايات، و14 إعلان بمركز ومدينة الحسينية، و29 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، و10 إعلانات بمدينة القرين،و56 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

وتم إزالة عدد 50 إعلان بحي ثانى الزقازيق، و13 إعلان بحي أول الزقازيق، و 65 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و47 إعلان بمركز ومدينة بلبيس، و18 إعلان بمركز ومدينة ههيا، و10 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد، و73 إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

شدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية، لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات، وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

وفي سياق متصل، وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى الانتهاء من ترخيص عدد 1161 إعلان بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر مارس الماضى، والذين جاءوا على النحو التالي: عدد ٤٤ إعلان بحى أول الزقازيق، و٩٥ إعلان بحى ثان الزقازيق، و١٤٣ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، و٢٣ إعلان بمركز ومدينة أبو حماد.

وعدد ٧٧ إعلان بمركز ومدينة كفرصقر، و١٠١ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و١٤٢ إعلان بمركز ومدينة بلبيس، و١٢٤ إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و٣٠ إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، و٨٣ إعلان بمركز ومدينة فاقوس، و١٠ إعلانات بمركز ومدينة الحسينية، و٢٣ إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية.