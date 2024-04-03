تحرير 517 محضر وجنحة في حملات على المخابز والمحلات بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، بإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز ومحال البقالة التموينية شنت المديرية حملات متفرقة تحت إشراف المهندس عفت رفعت اغابيوس وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية.

واستهدفت الحملات المخابز ومحلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابي المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إن المديرية والإدارات التابعة لها شنت عدد من الحملات المكبرة خلال الأسبوع الماضي على محلات البقالة والمخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ٥١٧ جنحة تموينية على مدار الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٠٢٤/٣/٢٤ وحتى يوم ٢٠٢٤/٣/٣٠.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، أن بيان المخالفات كالتالي : عدد (١٠٨) محضر نقص وزن وعدد (٨٤) محضر مواصفات وعدد (١٢٣) محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل وعدد( ٤٣) محضر نظافة مخبز وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها بإجمالى عدد ( ٤٨٩) محضر فى مجال المخابز وعدد (٢٣) محضر فى مجال الأسواق وعدد (٥) محاضر فى مجال المواد البترولية .

بلغت اهم المضبوطات ٦ جنح حيازة وعرض العاب نارية مجهولة المصدر بإجمالي (٥٢٨٠) علبة صواريخ وألعاب نارية وحيازة وعرض مواد بترولية خارج المحطات المرخص لها بإجمالى (٨٠) لتر بنزين وحيازة وعرض سماد كيماوي محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بإجمالى عدد (٥٥٨) شيكارة سماد كيماوي وعدد (٢) طن أسمنت مجهول المصدر وعدد ٢ حيازة وعرض سلع بدون فواتير بإجمالى (١٨٠) كيلو سكر.

وأكد المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة، أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق.