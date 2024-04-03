برشلونة مصنع المواهب.. الجوهرة السنغالية ميكايل فاي نجم جديد قادم

مازال نادي برشلونة ينتج مواهب مميزة عبر أكاديميته لاماسيا بعد تألق لاعب جديد وهو السنغالي الشاب ميكايل فاي خلال الموسم الجاري الذي شهد تقديم البارسا لأكثر من موهبة.



وقدم برشلونة نجوم شباب على رأسهم لامين يامال ذو الأصول المغربية، وفيرمين لوبيز ومؤخرا باو كوبارسي ويتواجدون في الفريق الأول ويلعبون بشكل أساسي.



بالإضافة لوجود مارك جويو، وهيكتور فورت الذين قدموا مستويات جيدة مع البارسا ومشاركتهم في بعض الأوقات مع الفريق الأول.



ومن المنتظر أن يظهر شاب جديد مع الفريق الأول لبرشلونة، وهو المدافع السنغالي فاي صاحب الـ19 عاما، بعدما كان قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الماضي لصعوبة مشاركته وسط وجود أراخو وجوليس كوندي، ومارتينيز، بالإضافة لـ كوبارسي في قلب الدفاع.



وينوي تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إشراك اللاعب فاي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بعدما حصل على إشادته لما يملكه من إمكانيات مميزة.



وقد يشارك اللاعب في أحد المباريات المقبلة سواء قادش في مسابقة الدوري أو مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان مع إمكانية إيقاف إينيجو مارتينيز لتراكم البطاقات، حسبما يرى المدرب تشافي حول إمكانية إشراكه.



وأنتقل فاي إلى صفوف نادي برشلونة مقابل 5 مليون يورو، بعدما صراع قوي على ضمه من قبل تشيلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني.



ويتميز المدافع فاي بالنزعة التهديفية بعدما سجل 3 أهداف خلال مشاركته في 5 مباريات مع رديف برشلونة، قبل أن يلتقي استدعاء للمنتخب السنغالي الأول، للمرة الأول، وشارك في أول مباراة وأحرز هدفا، قبل أن يتواجد على مقاعد بدلاء البارسا في المباراة الماضية أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.

