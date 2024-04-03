سعر اليورو صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الاربعاء.. شهدت العملة الاوروبية اليورو خلال مستهل بداية التداولات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تباينًا، ويأتي ذلك بعد 4 أسابيع من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أو تعويمه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الاربعاء نحو 50.60 جنيه للشراء، 51.76 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وأسعار السلع خلال الفترات الصباحية وبصورة لحظية طوال ساعات اليوم، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار مختلف السلع داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما سعر اليورو الذي نحن بصدده الأن، وجاءت سعره على النحو الاتي:

سعر اليورو اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم نحو 50.60 جنيه للشراء، 51.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 50.53 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة سعر اليورو عند 50.53 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 50.53 جنيه للشراء، 50.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي

وطرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 50.53 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 50.56 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر اليورو في بنك فيصل 50.51 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.57 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 50.26 جنيه للشراء، 50.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 50.53 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

أسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 47.09 جنيه

سعر البيع: 47.22 جنيه

سعر اليورو اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 51.6 جنيه

سعر البيع: 51.76 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 59.13 جنيه

سعر البيع: 59.7 جنيه

سعر الدولار الكندي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 34.71 جنيه

سعر البيع: 34.82 جنيه

سعر الكرون الدنماركي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 6.78 جنيه

سعر البيع: 6.8 جنيه

سعر الكرون النرويجي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 4.32 جنيه

سعر البيع: 4.34 جنيه

سعر الكرون السويدي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 4.37 جنيه

سعر البيع: 4.38 جنيه

سعر الفرنك السويسري اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 52.38 جنيه

سعر البيع: 53 جنيه

سعر الـ100 ين ياباني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 31.01 جنيه

سعر البيع: 31.13 جنيه

سعر الدولار الأسترالي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 30.62 جنيه

سعر البيع: 30.72 جنيه

سعر اليوان الصيني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 6.5 جنيه

سعر البيع: 6.52 جنيه