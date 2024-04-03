تصدير 25 ألف طن فوسفات للهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر، الأحمر اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 928 شاحنة بضائع و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 497 شاحنة بضائع و77 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة و431 شاحنة بضائع و3 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا البحري، اليوم لاستقبال السفينتين CHARMOUS وامل واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي MALTEZA، دليلة والحرية 1 وغادرت الميناء ثلاث سفن وهي الحرية 2 بوسيدون اكسبريس وMAESTRO 1 علي متنها 25000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 4700 طن بضائع عامة ومتنوعة و470 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، اور، بريدج وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية، حققت موانئ البحر الأحمر تداول 685 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2023، كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.