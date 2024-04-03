أسعار العملات العربية صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارها، ويأتي ذلك بعد 4 أسابيع من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أو تعويمه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية نحو 12.52 جنية للشراء، ونحو 12.55 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية وسعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وأسعار السلع خلال الفترات الصباحية وبصورة لحظية طوال ساعات اليوم، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار مختلف السلع داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما أسعار العملات التي نحن بصددها الان، والتي شهدت أستقرارًا، وجاءت على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 12.52 جنيه

سعر البيع: 12.55 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 12.82 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 153.01 جنيه

سعر البيع: 153.5 جنيه

سعر الدينار البحريني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 124.95 جنيه

سعر البيع: 125.27 جنيه

سعر الريال العماني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 122.2 جنيه

سعر البيع: 122.67 جنيه

سعر الريال القطري اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 12.91 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه

سعر الدينار الأردني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 66.33 جنيه

سعر البيع: 66.7 جنيه

أسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 47.09 جنيه

سعر البيع: 47.22 جنيه

سعر اليورو اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 51.6 جنيه

سعر البيع: 51.76 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 59.13 جنيه

سعر البيع: 59.7 جنيه

سعر الدولار الكندي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 34.71 جنيه

سعر البيع: 34.82 جنيه

سعر الكرون الدنماركي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 6.78 جنيه

سعر البيع: 6.8 جنيه

سعر الكرون النرويجي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 4.32 جنيه

سعر البيع: 4.34 جنيه

سعر الكرون السويدي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 4.37 جنيه

سعر البيع: 4.38 جنيه

سعر الفرنك السويسري اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 52.38 جنيه

سعر البيع: 53 جنيه

سعر الـ100 ين ياباني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 31.01 جنيه

سعر البيع: 31.13 جنيه

سعر الدولار الأسترالي اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 30.62 جنيه

سعر البيع: 30.72 جنيه

سعر اليوان الصيني اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

سعر الشراء: 6.5 جنيه

سعر البيع: 6.52 جنيه