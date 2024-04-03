شؤون الحرمين: تدعم كوادر هيئة الأمر بالمعروف بالعشر الأواخر من رمضان

دعمت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كوادر الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ على ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد المعتمرين والقاصدين والزائرين للحرمين؛ لتعزيز خدمة التوعية الدينية الميدانية في صحن المطاف والمسعى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن مهام هيئة الأمر بالمعروف بالحرمين الشريفين على مدار الساعة، تتركز بالقيام بالتوعية الميدانية، ونصح الزائرين والقاصدين والمعتمرين، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي ﷺ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من قاصدي بيت الله العتيق ومسجد النبي الكريم ﷺ؛ أثناء أداء المناسك والعبادات إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية ونشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة، وإثراء التجربة الدينية للزائرين المصلين والمعتمرين وتمكينهم من أداء عباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية.

قال رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في كلمة بعد صلاة العشاء بالمسجد النبوي "نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما نعيشه من نعم عظيمة، وآلاء جسيمة، ونهنئكم جميعًا بما نعيشه في هذه الأيام من شرف الزمان في شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر القرآن، فنحمد الله -سبحانه وتعالى- ونشكره على هذه النعم، وإن من شكرها: أن نغتم أوقات هذا الشهر الكريم

وتابع قائلًا: "إن المسجد النبوي الشريف له فضله العظيم ومكانته الكبرى ومنزلته السامقة، فالصلاة فيه بأفضل من ألف صلاة فيما سواه، وإن من آداب المسجد النبوي: خفض الصوت وعدم رفعه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).

وبين الشيخ الدكتور السديس، أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وايصال رسالتهما الوسطية للعالم؛ هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة، مؤكدا حرص واهتمام القيادة السعودية بتعظيم رسالة الحرمين الوسطية، وإثراءتجربة الزائرين والقاصدين، وتعميق الأثر الإيجابي الوسطي عالميًّا.

وأضاف: أننا كما ننعم بشرف الزمان، فإنا ننعم بشرف المكان، فهنيئًا لكم جوار المصطفى ﷺ، والصلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام- بأبي هو وأمي، ونشهد الله على حبه واتباع سنته، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وتحت لوائه، إنه جواد كريم.