مصرع وإصابة 30 شخص في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث اصطدام أتوبيس تابع لشركة خاصة بسيارة نقل بمقطورة حال توقفها على جانب الطريق نتج عنه مصرع طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر وإصابة 29 شخصا آخرين من مستقلي الأوتوبيس باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب بالقاهرة قطاع خاص قيادة "عادل . ف . ب . م" 57 سنة سائق ومقيم بمحافظة القاهرة قادم من القاهرة إتجاه نجع حمادي فوجئ بالسيارة نقل بمقطورة محملة قادمة من شركة خاصة متوجهة إلى محافظة أسوان قيادة "أشرف . ج . س . ع" 53 سنة سائق ومقيم بمحافظة الدقهلية متوقفة على جانب الطريق مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإصطدم بها من الخلف وإنقلب على جانب الطريق .

اسماء الضحايا

نتج عن الحادث وفاة الطفل محمد م ع ا ثلاثة شهور ومقيم مركز دار السلام وإصابة 29 من مستقلي الأتوبيس وهم :- والد المتوفي "محمود . ع . ا . ع" 38 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام بكدمات متفرقة بالجسم و"إبراهيم . ع . ا" 27 سنة نجار ومقيم دائرة مركز دار السلام بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و"الضبع . ا . م" 55 سنة نجار ومقيم دائرة مركز دار السلام بجرح متهتك باليد اليمني وجرح بالرأس و"محمد . ع . ا" 18 سنة طالب اشتباه كسر بالفك السفلي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و"محمد . ا . م" 30 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام باشتباه خلع بالكتف الأيسر و"عبده . ع . ع . ا" 23 سنة طالب بكلية الهندسة ومقيم دائرة مركز دار السلام بتر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بالرأس و"محمد . م . ع . ى" 28 سنة محاسب ومقيم قنا بتر باليد اليمني وسحجات بالرأس و"علي . م . ع . ع" 21 سنة طالب بكلية طب ومقيم دائرة مركز دار السلام بتر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس و"عبد الله . ع . ع . ا" 25 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام بسحجات وكدمات باليدين والرأس و"مصطفى . ع . م . ف" 20 سنة طالب بكلية علاج طبيعي ومقيم دار السلام بجروح متفرقة بالجسم و"وفاء . س . ف" 18 سنة طالبة ومقيمه دائرة مركز دار السلام بجروح متهتكة بالوجه والذراعين واشتباه نزيف داخلي بالمخ و"مونيكا . م . ح . ف" 23 سنة طالبه ومقيمة دائرة قنا بكسر مضاعف بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس و"هدى . ر . ر" 25 سنة ربة منزل ومقيمة الجيزة بتر بالذراع الأيمن وغيبوبة تامة و"أيمن . ع . س . ب" 24 سنة حداد ومقيم قنا باشتباه كسر بالذراع الأيسر و"باسم . ج . ع . ح" 25 سنة عامل ومقيم دائرة قنا بكدمات متفرقة بالجسم و"شحاتة . ع . ا" 36 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و"علي . ا . ع . ا" 52 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام بجرح قطعي بالجبهه و"كيرلس . ن . م . ش" 24 سنة مهندس ومقيم دائرة مركز دار السلام بتر بالذراع الأيسر و"أحمد . غ . ر . م" 16 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم و"سعيد . ع . ع . ح" 45 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام باشتباه كسر بالعامود الفقري و"سيد . ع . م . ا" 57 سنة سائق مساعد الأتوبيس ومقيم القاهرة باشتباه ما بعد الارتجاج و"منة الله . م . ع" 28 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قنا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى و"عبد العال . ا . م" 55 سنة موظف ومقيم دائرة مركز دار السلام باشتباه كسر بالضلوع و"عصام . ي . ا" 16 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام بكدمات متفرقة بالجسم و"هيام . ع" 50 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة مركز نجع حمادي بقنا بجروح متفرقة بالجسم و"محمد . ض . ع" 21 سنة طالب ومقيم دائرة قنا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن و"محمد . ص . م" 38 سنة نقاش ومقيم دائرة مركز دار السلام باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع الأيمن و"رضوان . ا . م" 26 سنة عامل ومقيم دائرة مركز دار السلام باشتباه خلف بالكتف الأيمن و"محمد . ع . ر" 18 سنة طالب ومقيم دائرة مركز دار السلام باشتباه ما بعد الارتجاج .



وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي وبسؤال قائدي المركبتين قررا بمضمون ما سبق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .