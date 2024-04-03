برايم لطب وجراحة الأسنان .. أول عيادة خاصة في أسوان والثالثة بمحافظات التأمين الشامل تحصل على اعتماد "جهار"

وفقا لقرارات اللجنة العليا للاعتماد

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت كل من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة ومستشفى رمد أسوان التخصصي بأسوان على اعتماد جهار GAHAR لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، إلى جانب نجاح 3 مراكز ووحدات طب أسرة في الحصول على شهادة الاعتماد هي: وحدة طب أسرة الهيش، وطب أسرة العرايشة بالإسماعيلية، وحدة الزريقات قبلي بالأقصر

وأشار الدكتور احمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد لعيادة برايم لطب وجراحة الأسنان بأسوان وهي أول عيادة يتم اعتمادها بالمحافظة وفقا لمعايير اعتماد العيادات الخاصة وثالث عيادة خاصة معتمدة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، كما منحت اللجنة الاعتماد المبدئي لمستشفى المسلة التخصصي بأسوان، و4 وحدات ومراكز طب أسرة هي: وحدة طب أسرة الكرور، وأسرة منشية الخزان بأسوان، وكذلك وحدة طب أسرة الوادي الأخضر، ومركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

,وتابع طه أن قرارات اللجنة شملت اعتماد كل من المركز الملكي الجديد للعيون بدمياط، ومركز هوب لعلاج الأورام بالإسكندرية

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الخاص شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن معايير الجودة هي الحارس الأمين الذي يحفظ قيمة الاستثمار في الأصول بمجال الرعاية الصحية ، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد من المنشآت الصحية على الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن GAHAR والبالغ عددها حتى الآن 349 منشأة داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل، انما يدل على الأثر الإيجابي لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt