الأربعاء 03 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لجنة الاستقطابات تعرض فيرلاند ميندي على الاتحاد السعودي

فيرلاند ميندي يقترب
فيرلاند ميندي يقترب من الاتحاد

قامت لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي بعرض الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي على إدارة نادي الاتحاد للتعاقد معه في الفترة الصيفية القادمة.

ويسعى الاتحاد لعقد الكثير من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل استعادة قوة الفريق مرة أخرى والمنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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ويعاني الاتحاد من تراجع مستوى المحترفين الأجانب الذين تم التعاقد معهم الصيف الماضي، وعلى رأسهم الفرنسيي كريم بنزيما الذي فشل في إقناع الجماهير بمستواه حتى الآن.

كما لم يتمكن المدرب من الاعتماد بشكل أساسي على اللاعب جوتا، رغم الموهبة التي تمتع بها، في حين تعرض لاعب الوسط فابينيو لإصابة حرمت الفريق من خدماته خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث الاتحاد عن صفقات جديدة في مراكز الظهير والأجنحة والهجوم، كما يبحث النادي عن حارس مرمى لدعم الفريق.

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