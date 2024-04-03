لا يُرى في مصر.. أهم المعلومات عن الكسوف الكلي للشمس

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس يوم 8 أبريل الجاري ولكنه لا يُرى في مصر أو المنطقة العربية.

الكسوف الكلي يحجب القمر قرص الشمس

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن كسوف الشمس لا يحدث أبدًا إلا إذا كان القمر محاقًا، وفي حالة الكسوف الكلي يحجب قرص القمر قرص الشمس بالكامل كاشفا لنا عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم الإكليل الشمسي أو الكورونا.

دول ترى الكسوف الكلي

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الكسوف الكلي للشمس سيُرى في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث سيبدأ مسار الكسوف الكلي من المحيط الهادئ ويتحرك عبر أجزاء من المكسيك ثم شرق الولايات المتحدة وكندا ، وسيكون مرئيًا ككسوف جزئي في بعض دول أوروبا.

آخر كسوف كلي للشمس

وذكر تادروس، كان آخر كسوف كلي للشمس شهدته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 وسيكون الكسوف التالي لديها عام 2045م، حيث تتضمن مدة الكسوف كاملا منذ بدايته حتى نهايته حوالي 5 ساعات ، اي منذ بداية دخول قرص القمر تدريجيا على قرص الشمس حتى يغطيه بالكامل ، ثم انسلاخه تدريجيا إلى أن يتركه تمامًا.

يتحول النهار إلى ليل دامس

وأفاد، الاظلام التام ستكون مدته حوالي 4 دقائق فقط ، سيتحول فيها النهار إلى ليل دامس وتترائى بعض النجوم في السماء بوضوح ،علما بأن هذه الدقائق القليلة للكسوف الكلي للشمس هي الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه رؤية النجوم الخلفية للشمس والتي تمثل البرج الذي تقع فيه الشمس في هذه الفترة من العام وهو برج الحوت.

الكسوف والخسوف ظواهر طبيعية

وأشار، كسوف الشمس وخسوف القمر هما من الظواهر الفلكية الطبيعية جدا ، وليس لهما أي علاقة بنهاية العالم أو قرب الساعة أو اصطدام نيزك أو كوكب مجهول بالأرض.