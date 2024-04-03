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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كندا تدين استهداف إسرائيل منظمة المطبخ المركزي العالمي

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

 

أدانت كندا استهداف إسرائيل قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، وطالبت بإجراء تحقيق في الحادث.

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وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو: إنه "من غير المقبول على الإطلاق" مهاجمة عمال الإغاثة.

وأضاف: "هذا شيء لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا، ونحن نشعر بالحزن تجاه العائلات والمنظمة التي تعرض الناس للأذى لمواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة للغاية الجارية في غزة الآن.. من الواضح أننا بحاجة إلى المساءلة الكاملة والتحقيق في هذا الأمر".

وقال رئيس الوزراء الكندي، إنه يجب أن يكون هناك "وضوح بشأن كيفية حدوث ذلك"، وكرر الدعوة لوقف إطلاق النار "حتى لا يتعرض المزيد من عمال الإغاثة للخطر أثناء محاولتهم الاستجابة للمعاناة على الأرض في غزة".

 

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