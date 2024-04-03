كندا تدين استهداف إسرائيل منظمة المطبخ المركزي العالمي

أدانت كندا استهداف إسرائيل قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، وطالبت بإجراء تحقيق في الحادث.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو: إنه "من غير المقبول على الإطلاق" مهاجمة عمال الإغاثة.

وأضاف: "هذا شيء لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا، ونحن نشعر بالحزن تجاه العائلات والمنظمة التي تعرض الناس للأذى لمواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة للغاية الجارية في غزة الآن.. من الواضح أننا بحاجة إلى المساءلة الكاملة والتحقيق في هذا الأمر".

وقال رئيس الوزراء الكندي، إنه يجب أن يكون هناك "وضوح بشأن كيفية حدوث ذلك"، وكرر الدعوة لوقف إطلاق النار "حتى لا يتعرض المزيد من عمال الإغاثة للخطر أثناء محاولتهم الاستجابة للمعاناة على الأرض في غزة".