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دهس 4 أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلية وسط إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس فجر اليوم الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين شمال شرق القدس فجر اليوم
الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس فجر اليوم الأربعاء

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس.

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الاحتلال الإسرائيلي دمر كل شيء في مجمع الشفاء بغزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم

وحسب وفا، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محور الطور والمدخل الشرقي وداهمت عدة منازل في شارع 16 ومنطقة المعاجين .

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وحسب وفا، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاههم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد محمد فتحي كنعان، الأسير المحرر فتحي كنعان (60 عاما)، والأسير المحرر محمد فوزي الخطيب (29 عاما)،  عقب دهم منزليهما في البلدة.

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