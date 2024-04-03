القهوة.. سلاح ذو حدين| تعرف على فوائدها وطرق الوقاية من أضرارها

القهوة من المشروبات التي لا يتخلى عنها أحد في يوم، فتشعره بالتركيز وعدم الشعور بالخمول والإرهاق، وبجانب ذلك فهي تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة لجسمك، إلا أنك يجب مراعاة بعض الخطوات حتى لا تتحول الفائده لأضرار، وفيما يلي نقدم لك بالتفصيل.





القهوة

فوائد القهوة

يساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر في مستويات ضغط الدم لذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.





صحية للكبد

تعطي القهوة بعض التأثير الوقائى ضد أمراض الكبد المزمنة، ووفقًا لبعض الدراسات فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة يقلل من فرصة الإصابة بعدة أنواع من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والكبد الدهنى وأمراض الكبد.





تعطى دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.





يقلل من دهون الجسم ويعزز الوزن الصحي

يزيد الكافيين الموجود في القهوة من معدل الأيض أثناء الراحة، مما يؤدي إلى فقدان الدهون، وتقلل القهوة أيضًا من الشهية، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

ومن أهم الأشياء لفقدان الوزن بشكل فعال هو النوم الجيد، فقد تجعل القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء من الصعب عليك النوم بسهولة، لذا تأكد من تناول القهوة في الصباح فقط وتجنبها بعد الظهر والمساء.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها، وتقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي.

تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فحمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.

أخطاء تحوّل القهوة من نافعة لضارة

ورغم فوائد القهوة العديدة، إلا أن عدم تناولها بقدر معين وعدم الإلتزام ببعض الخطوات، ستتحول نفعها لضرر كبير، وفيما يلي نقدم لك بعض الخطوات التي قد تلحقك بالأذى.



الإفراط في تناول القهوة

في حين أن تناول القهوة باعتدال قد يكون له خصائص وقائية لصحة الدماغ، إلا أن الإفراط في تناولها بعد الإفطار يلحق الضرر بالدماغ ويُزيد من خطر الإصابة بأمراض عصبية خطيرة.



شرب القهوة في وقت متأخر



يحتوي الكافيين على خصائص منبهة تسبب الشعور باليقظة والنشاط، ولكن، عند تناوله في وقت متأخر من اليوم، يُزيد من الأرق والتوتر وصعوبة الاسترخاء، فضلا عن الإصابة بالصداع.



السكر المُضاف للقهوة



في دراسة نُشرت في مجلة "التدخلات السريرية" عام 2019، ارتبط الاستهلاك المفرط للسكر لدى كبار السن بضعف الوظائف الإدراكية.



ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن الإفراط في استهلاك السكر، يسبب انكماش الدماغ ويؤثر على اتصاله الوظيفي ويؤدي إلى مرض الأوعية الدموية الصغيرة.





عدم شرب الماء بعد القهوة

الكافيين مدر للبول، ما يعني أنه يسبب زيادة كمية البول المُفرزة من الجسم، وفقدان كمية كبيرة من الماء والمعادن، وبالتالي الإصابة بالجفاف، الذي يسبب انخفاض ضغط الدم، ما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ.



لذا، يوصى بشرب كمية كافية من الماء بعد شرب القهوة، لتجنب حدوث الجفاف.