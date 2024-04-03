طريقة عمل دانش بالتفاح والقرفة.. غني بالفيتامينات

دانش بالتفاح والقرفة من المخبوزات التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تناولها علي السحور أو بعد وجبة الإفطار، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل دانش بالتفاح والقرفة

المقادير

-التفاح : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

- القرفة : 6 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- السكر البني : 4 ملاعق كبيرة

- توت العليق : حسب الرغبة

- عجينة البف باستيري : عبوة (مستطيلة)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي 3 ملعقة من السكر البني، وحركي حتى يذوب.

أضيفي مكعبات التفاح وقلبي جيداً، ثم أضيفي القرفة، واستمري في التقليب لحوالي 5 دقائق حتى يطرى التفاح، ثم ارفعي الخليط عن النار وضعيه في وعاء عميق.

أضيفي التوت إلى مزيج التفاح وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

قطعي عجينة الباف باستري إلى 8 مربعات، ثم وزعي عليهم حشوة التفاح والقرفة بالتساوي، وأغلقيها بطوي الزوايا الأربعة على بعضهم، واضغطي عليها قليلاً لتصبح بشكل الوردة.

ادهني الوجه بالبيض المخفوق، ورشي باقي كمية السكر البني عليها.

حضري صينية فرن وافرشيها بورق الزبدة، ثم رصّي الدانش بها.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج ويتحمر وجهها.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم ضعي الدانش في طبق التقديم وقدميه بارداً.

فوائد القرفة

تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.





تساهم في تنظيم الدورة الشهرية

تُساعد القرفة على التقليل من آلام الدورة الشهرية، إضافةً لدروها في التخفيف من النزيف، وألم عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.





صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.





تنظيم نسبة السكر في الدم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، يبدو أن القرفة تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يجعلها توابلًا مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري.





تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على كميّاتٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة القوية، مثل متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة مما يقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.