بعد تألقه في مسلسل صيد العقارب.. إشادات واسعة بأداء محمد علي رزق

حاز الفنان محمد علي رزق، على إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد أدائه في مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2024 والذي لفت به أنظار الجمهور له وحقق نجاحًا كبيرًا.

إشادات الجمهور بـ محمد علي رزق

ومن بين تلك التعليقات الفنانة لقاء سويدان، وقالت "محمد علي رزق كل مسلسل بيبقي اجمد من اللي قبله

شلال متدفق من الإحساس المحسوب بحرفية دون نقصان أو زيادة ربنا يزيدك موهبة وإخلاص".

وفي تعليق آخر قال أحد المتابعين "بوست في حب مصطفى درغام وريأكشانته وكلاامه كل مشهد حقيقي يدرس شابوه".



أحداث مسلسل "صيد العقارب"

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

وتظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل "صيد العقارب" بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر

محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.