ورش حكي متنوعة ضمن لقاءات ثقافة الفيوم مع الأطفال

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة احتفالية متنوعة بمشاركة طلاب مدرسة محمد معبد الابتدائية، تضمنت مسابقات بين الأطفال أدارتها انتصار فتحي أمينة مكتبة الطفل، وفوازير ومعلومات عامة قدمتها عبير ناجى أمينة مكتبة الطفل.

"لا تغضب فى التأنى السلامة".. ورشة حكي بثقافة الفيوم

وقدمت رضا محمد أمينة مكتبة الطفل ورشة حكي من قصص وقيم أخلاقية، تأليف محمد فرج، وتم حكى قصة "لا تغضب فى التأنى السلامة"، إلي جانب محاضرة بعنوان "أطفالنا" أدارتها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، تضمنت تعريف معنى مرحلة الطفولة والتركيز على أهم المميزات بهذه المرحلة والتأكيد على معنى القدوة التى يأخذها الأطفال فى هذه المرحلة والتى يترتب عليها تحديد الخطوط العريضة المبدئية لمستقبلهم سواء على المدى القريب أو البعيد والتى منها يحدد الطفل ما أن يصبح طبيبا، أو معلما، أو مهندسا أو رساما، مع التأكيد علي أهمية تنوع المهن فى المجتمع فكل منا يحتاج إلى بعضه لكى نحيا حياة كريمة لا تخلو من الفئات المختلفة وتوضيح أهمية التميز فى كافة المجالات مهما كانت بسيطة لا يترتب عليها نجاح المجتمع.

تلاها ورشة فنية من الورق الكانسون نفذتها هناء عطية مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، وتم خلالها تنفيذ ورود بألوان مختلفة من الورق الكانسون وعصا الشيش، إلي جانب ورشة أشغال فنية من الفوم الملون، نفذتها سماح بركة أخصائي نادى المرأة بالمكتبة كهدايا للأطفال فى المناسبات، كما نفذت رضوى على مشرفة قسم البيئة بالمكتبة ورشة من الورق الكانسون لعمل شكل دبدوب للأطفال، وألقي جمال محمد من رواد ومواهب المكتبة قصيدة بمناسبة ليلة القدر.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وفى إطار مهرجان تراث الحكى الشعبي شهدت مدارس الفرنسيسكان مدرسة الجمهورية، ورشة حكي شعبى لأطلس المأثورات الشعبية، قدمها كبير باحثين ياسر حمدي سيد، تضمنت حكي لقصة "الأخوات التلاتة"، تناقش قيمة الوفاء بالوعد ومساعدة الغير وصنع المعروف ونبذ صفة البخل، أعقبها ورشة رسم حول الحكايات المروية.