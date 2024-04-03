بالصور.. إفطار مسجد روما بحضور المحافظ والسفير الأمريكي

نظم سكرتير عام المسجد الكبير بإيطاليا الدكتور عبدالله رضوان مساء الثلاثاء الموافق 02/04/2024 حفل إفطار، ودعا إليه محافظ العاصمة الإيطالية روما روبرتو جوالتييري الذى إصطحب معه السفير الأمريكي فى إيطاليا جاك ماركل .

و كان فى إستقبالهم اعضاء مجلس إدارة أكبر مؤسسة إسلامية فى أوروبا والوحيدة التى تحظى بإعتراف الدولة الإيطالية رمزا ومرجعية رسمية للمسلمين فى البلاد .



كما كان فى مقدمة الحضور سفير سلطنة عمان السفير نزار السيد ورئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي الدكتورنعيم نصر الله ورئيس الجالية المصرية فى روما ولاتسيو المهندس عادل عامر والدكتور نادر عقاد مسؤال الشئون الدينية والإفتاء بالمسجد والدكتور الرفاعي الشحات عبدربه عيسي إمام المركز ومبعوث الأزهر الشريف إلى إيطاليا .



كما حضر اللقاء الإعلامى إسلام السويسي والكاتب الصحفي محمد يوسف المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية فى إيطاليا وعضو مجلس إدارة المسجد الكبير، وامين عام الجالية المصرية الكيميائي يحيي الوكيل .



وتضمنت الأمسية التاريخية التى حضرها لأول مرة فى تاريخ إيطاليا مسؤل أمريكي رفيع المستوى لمشاركة أبناء الجالية الإسلامية فى إيطاليا إفطار شهر رمضان وشعائر إقامة صلاة المغرب .



وأعلن لدكتور رضوان، عن سعادته لهذا اللقاء التاريخي الذى يعكس مدى قوة ترابط أبناء الجالية الإسلامية مع المؤسسات الرسمية الإيطالية وحرص مسؤولي السلطات الإيطالية على التواصل مع المسجد الكبير .



كما اكد محافظ روما جوالتييري على ان الجالية الإسلامية هى جزءا مهم فى إيطاليا يشارك فى فتح جسور التواصل مع أكثر من خمسين دولة حول العالم ,كما أكد على ان المسجد الكبير هو فخر لإيطاليا لأنه أكبر مؤسسة إسلامية فى أوروبا قاطبة .



وأدار اللقاء الدكتور نادرعقاد والذى ختم اللقاء بتوجيه كلمة شكر فيها نخبة رموز الجالية الإسلامية الذين حضروا اللقاء ووجه شكرخاص إلى الدولة الإيطالية لحرصها الشديد على مشاركة الجالية الإسلامية شعائر إفطار شهر رمضان .



يذكر أن العاصمة الإيطالية روما شهدت يوم السبت 30 مارس تجمع لأبناء الجالية المسلمة على مائدة إفطار كبرى دعت لها ونظمتها جالية العالم العربي في إيطاليا والتي يترأسها البروفيسور فؤاد عودة الطبيب العربي من أصل فلسطيني والتي تضم داخل هيكلها الإداري أكثر من 100 جمعية ومنظمة في مختلف المدن الإيطالية.

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