اليوم.. لجنة القيادات تلتقى المتقدمين الستة لمنصب رئيس جامعة طنطا

تتلقى صباح اليوم الأربعاء لجنة اختيار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة، المتقدمون الستة المرشحين لمنصب رئيس جامعة طنطا لمناقشتهم والنظر فى أفكارهم لتنفيذ خطط التطوير على المستوى التعليمى والإرتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية والإبداعية

وسوف تتم اللقاءات من الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس الأعلى للجامعات وتلتقى اللجنة بكل مرشح على حده ومنحه الوقت المناسب بما لا يزيد عن نصف ساعة، لعرض أفكاره وبرنامجه.



وكانت اللجنة قد أعلنت القائمة النهائية التى تضم المرشحين الستة والذين تقدموا للمنافسة على منصب رئيس جامعة طنطا

وهم – وفق ترتيب الأبجدية –

د- أيمن عبد المقصود يوسف عبد الغنى رئيس قسم التخدير بطب طنطا ود- عبير مصطفى عبد الغنى دراج رئيس قسم علاج الجذور بطب أسنان طنطا

ود- محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

ود- محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وتنمية المجتمع ود- أحمد محمد غنيم عميد كلية طب طنطا

ود- محمود حلمى بلال بكلية طب أسنان جامعة دمنهور

وكانت اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة طنطا أعلنت عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئاسة جامعة طنطا طبقاً للجدول الزمني، والذي ينص على فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من يوم السبت 2 مارس وأعلنت القائمة المبدئية للمتقدمين .

وموعد تلقي الطعون من الأحد 10 مارس حتى الإثنين 11 مارس2024، ولم تتلقى اللجنة أى طعون، وبالتالى تم الإعلان عن القائمة النهائية للمتقدمين وعددهم 6 أساتذة بينهم نائبين لرئيس الجامعة وعميد كلية الطب وأستاذين بطب أسنان طنطا ودمنهور .

كما تم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 17 مارس 2024 حتى تم تحديد موعد المقابلات للمرشحين للمنصب بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية. والذى تقرر اليوم الأربعاء