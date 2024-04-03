احتفالا باليوم العالمي للتوحد.. إضاءة المدارس التعليمية وإدارة فرشوط التعليمية باللون الأزرق

نظمت إدارة فرشوط بمحافظة قنا، احتفالا باليوم العالمي للتوحد وذلك من خلال إضاءة المدارس التعليمية وديوان إدارة فرشوط التعليمية باللون الازرق، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوى الهمم والقدرات الخاصة لتحقق لهم متطلباتهم واحتياجاتهم التى ظلوا أعواما كثيرة محرومين منها ومنذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد في عام 2007، حيث تحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم كوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين.

وتزامنا مع اليوم العالمي للتوحد وبناء على تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وبتوجيهات الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتنفيذاً للتعليمات عبدالرسول صقر مدير إدارة فرشوط التعليمية، و عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط بأنه تم إضاءة مدارس تعليم فرشوط وديوان إدارة فرشوط التعليمية اليوم ليلا باللون الأزرق، وذلك احتفالا باليوم العالمى للتوحد .

حيث تهدف احتفالية هذا العام إلى جلب منظور عالمي شامل حول التوحد من خلال التركيز بشكل فريد على أصوات وتجارب الأفراد المصابين بالتوحد أنفسهم.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأشخاص المصابين بالتوحد ليتمكنوا من تحقيق النجاح.

الشكر والتقدير إلى كل مدارس إدارة فرشوط التعليمية على مساهمتها فى يوم العالمى للتوحد.

كما قامت إدارة قوص التعليمية بقيادة أشرف عبدالله القبانى ، مدير عام إدارة قوص التعليمية ، مساء اليوم الثلاثاء، بإضاءة المنشأت التعليمية باللون الازرق بالتزامن مع إحتفاء الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي لمرضى التوحد ، حيث تم إضاءة ديوان إدارة قوص التعليمية والمدارس التابعة له بمركز قوص باللون الازرق طبقا لتعليم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

ومن جانبه أشاد عبدالله القبانى مدير تعليم قوص ، للاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لذوى الهمم من خلال عدة دعائم تتبناها الجمهوريه الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقدما تهانيه الحارة عقب أداءه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت أن يوم 2 أبريل يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد في عام 2007، حيث تحتفي الأمم المتحدة بهذا اليوم كوسيلة لتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين.

وقد احرز تقدما كبيرا في هذا المجال بفضل جهد العديد من المدافعين ومشاركة التجارب التي يعيشها الأشخاص المصابين بالتوحد على المستوى العالمي .