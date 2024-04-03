"سعودي" و"الحضري" يشاركان في إفطار أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

شارك الدكتور محمد هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية و رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، و الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة في حفل الإفطار الجماعي السنوي لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لأعضاء هيئة التدريس و العاملين بها و ذلك تلبية لدعوة الكلية .

وأبدى الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية سعادته بالتواجد وسط أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة الصرح العلمي المميز الذى تخرج منه الآلاف من المهندسين المميزين.

كما أكد االدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة اعتزازه و فخره الدائم كونه ينتمي لهذا الصرح العظيم كأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة و الذين يكن لهم كل التقدير لمجهوداتهم و علمهم في إخراج أجيال من المهندسين على مر السنوات .

يذكر أن" الحضري" أستاذا مساعدا بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الإسكندرية كما حصل علي جائزة الإبداع العلمي و الابتكار لعام ٢٠٢١ من قبل جامعة الاسكندرية

وأقيم الافطار داخل كلية الهندسة بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندريةو اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و اللواء أركان حرب هشام حسني رئيس المنطقة الشمالية العسكرية و الدكتورة جاكلين عازر نائبة محافظ الإسكندرية و الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية و عدد من أعضاء مجلس النواب و لفيف من الاساتذة و العاملين بالكلية وسط ترحاب و أجواء طيبة .