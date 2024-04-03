محافظ المنيا يكرم 360 من حفظة القرآن الكريم

نظم ديوان عام محافظة المنيا ، إحتفالية كبرى لحفظة القرآن الكريم ، خلال شهر رمضان المبارك ، حيث كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، خلال الإحتفالية ٣٩٠ من حفظة القرآن الكريم ، وذلك خلال احتفالية ليلة القدر التى نظمتها مديرية الأوقاف على مسرح ديوان عام المحافظة .

جاء ذلك ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، وفضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم ، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، وفضيلة الشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهريّة ، والقيادات التنفيذية من رؤساء المراكز والمدن ، وكلاء الوزارات بالمحافظة ، وعدد من حفظة القرآن الكريم .

وفى مستهل كلمته ، قدم محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة ، بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة ، وقرب عيد الفطر المبارك ، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات ، على مصرنا الحبيبة ، وقائدها وشعبها وسائر الأمتين العربية والإسلامية ، بالأمن و السلام .

وأشار المحافظ ، إلى أننا نعيش فى رحاب الليالى المتبقية من شهر رمضان المعظم ، ونتلمس فيها ليلة القدر فى العشر الأواخر ، وخاصة الوتر منها ، من خلال الإقبال على الله باقامة الصلاة ، وترتيل القرآن الكريم ، والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة ، مؤكدا ، على دور الأزهر والأوقاف فى تصحيح المفاهيم ، ونشر تعاليم الدين السمحة المعتدلة ، ولا سيما من خلال حفظ كتاب الله عز و جل و تدبر آياته ، و تشجيع الشباب على حفظ اياته وفهم محكمه وبيان مقاصده.

كما ألقى وكيل وزارة الأوقاف ، كلمة حول فضل ليلة القدر ، التي أنزل فيها القرآن الكريم ، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ، ويعتقهم من النار، لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل ، داعيا المولى سبحانه و تعالى ، أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ، ويتقبل منا صالح الأعمال .

وتضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، إلى جانب عرض فقرات انشاد دينى ، وابتهالات عن فضل شهر رمضان المعظم .