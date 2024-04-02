النيابة تتسلم التقارير الفنية عن حريق ستوديو الأهرام

تسلمت النيابة العامة، التقارير الفنية عن حريق ستوديو الأهرام التى تسبب فى خسائر فادحة ووقوع عدة إصابات وإخلاء عدة عقارات نتيجة الحريق الهائل.

كشفت تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ أن هناك 11 مبنى مجاورا لموقع حريق ستوديو الأهرام، حيث تم معاينتهم ورصد المشاكل والأضرار الإنشائية التي لحقت بهم جراء حادثة الحريق، وتبين أن الاستوديو عبارة عن مكان التصوير وبلاتوه ومسجد وغرف للفنانين ومبني هيكلي دور أرضي وسور من أعمدة خرسانية ومباني من الطوب.

حريق ستوديو الأهرام

وأوضحت المعاينة احتراق محتويات ستوديو الأهرام وغرف المخازن الملاصقة له، أما غرف البلاتوهات 1،2،3 والمسجد وغرف الفنانين لم تصل إليها السنة النار، ولا يوجد بها أي أضرار ظاهرية وقت المعاينة.

وأوصت اللجنة الثلاثية؛ بإزالة غرف المخازن الملاصقة لمكان التصوير لتأثر عناصرها الإنشائية بالحريق، وإزالة وإعادة بناء الأسوار المحيطة بمنطقة التصوير، ورفع جميع المخالفات والأنقاض من المكان.

كما شددت اللجنة على اتباع شروط الحماية المدنية على المنشآت القائمة داخل حيز الاستوديو، والتي قدر الله ألا تصل إليها النيران.

كما تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لبيان سلامة العقارات الإنشائية.

وكشفت تقرير اللجنة الثلاثية، أن العقار رقم 3 بشارع الجلاء؛ أن المبنى بأكمله قد تأثر من جراء اندلاع الحريق، وبالأخص بالمنطقة المواجهة للحريق، وتظهر مشاكل سقوط البياض للأسقف بجانب الترخيم الشديد لها.

وفحصت اللجنة الهندسية المكلفة بمعاينة حريق ستوديو الأهرام والمباني المجاورة، وتبين عدم تغير لون الخرسانة الطبيعي بالأعمدة دلالة على ضعف الحمل الحراري المؤثر على تلك العناصر.



وطلبت اللجنة إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء أعمال إزالة العقار الملاصق وانتهاء أعمال الترميم والتدعيم للعقار، والتأكد من سلامة العناصر الإنشائية بتلك الغرف بعمل اختبارات غير متلفة وإعداد التوصيات المناسبة وطرق العلاج إذا استدعى الأمر لذلك.

وفحصت اللجنة عقار رقم 5 بشارع الجلاء؛ ولاحظت اللجنة عدم تغير لون الخرسانة الطبيعي بالأعمدة، دلالة على ضعف الحمل الحراري المؤثر على تلك العناصر.

وطلبت اللجنة إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء أعمال إزالة العقار الملاصق، وانتهاء أعمال الترميم والتدعيم العقار، ويجب على مالك العقار عمل تقرير هندسي للعيوب الظاهرة بالعقار وكيفية اصلاحها تحت إشراف هندسي.

وواصلت اللجنة فحص المباني المجاورة بشارع الجلاء المتأثرة بحريق ستديو الأهرام، وانتقلت إلى المبنى السكني المكون من أرضي وعدد 7 أدوار متكررة قائم بالنظام الهيكلي من أسدة وكمرات وبلاطات خرسانية.

وتبين للجنة أثناء معاينتها للعقار أنه مطل على الحريق بل هو الأقرب، وأن المبنى بأكمله هو الأكثر تضررا عن باقي العقارات، وأن الأضرار التي نجمت من آثار الحريق من ترخيم شديد بالأسقف وتغير لون خرسانة الأعمدة إلى اللون الوردي يدل على تعرض تلك الأعمدة الإجهادات حرارية شديدة ولمدة زمنية كبيرة.

وكشفت اللجنة وجود عيوب إنشائية سالفة بالعقار مثل تعشيش بالكمرات وعدم وجود كانات كافية ببعض الأعمدة.

أوصت اللجنة نظرًا للتأثر الشديد للعناصر الإنشائية بالعقار وبالأخص الأعمدة والبلاطات ونظرا لوجود بعض العيوب الظاهرة بالعناصر الإنشائية بالمبنى والتي تسبب الحريق في بعضها والبعض الآخر هي عيوب مسبقة، بإخلاء العقار من السكان.

