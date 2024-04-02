نصائح الترشيد في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الأجهزة المنزلية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الثلاجات والتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

نصائح الترشيد في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الادوات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

- الحرص على تنظيف المكثف وموتور الثلاجة مرة أو مرتين خلال العام على الأقل لعدم تراكم التراب على المكثف مما يزيد من استهلاك الكهرباء.

- ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب إلى جنب لملء الفراغات مما يجعل الثلاجات لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة خاصةً أن وجوده يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

تسعير شرائح الكهرباء

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في العمل بخطة تسعير شرائح الكهرباء المعلنة خلال شهر يناير الماضي ولا توجد أي تعديلات في أسعار شرائح الكهرباء بعد قرارات لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز.

حقيقة تعديل أسعار شرائح الكهرباء

ونفت المصادر وجود أي تعديلات جديدة في خطة تسعير شرائح الكهرباء، مؤكدة أنه في حال وجود أي زيادات جديدة سيتم إقرارها وإعلانها رسميًّا من جانب مجلس الوزراء.

موعد مناقشة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن خطة تسعير شرائح الكهرباء والمعمول بها حاليًّا والتي بدأت الوزارة تطبيقها مطلع شهر يناير الماضي سينتهي العمل بها بنهاية شهر يونيو القادم، علي ان تقوم الوزارة بإعادة النظر في خطة تسعير شرائح الكهرباء سواء بالعمل بالأسعار الحالية أو تطبيق زيادات جديدة.

الشرائح الأعلى في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء

وتضمنت خطة تسعير شرائح الكهرباء والتي يتم العمل بها في الوقت الحالي زيادة 10 قروش على الشريحتين الأولى والثانية وهما الشريحتين الأعلى في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.

كما تضمنت الخطة زيادات شرائح الكهرباء كالتالي:

- زيادة 5 جنيهات على الشريحة من صفر إلى 50 كيلو وات بمعدل زيادة 10 قروش للكيلو وات.

- زيادة 10 جنيهات على الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو بمعدل زيادة 10 قروش للكيلو وات.

- زيادة 12 جنيهًا على الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات بمعدل زيادة 6 قروش للكيلو وات.

- زيادة 66.5 جنيه للشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بمعدل زيادة 19 قرشا للكيلو وات.

- زيادة 78 جنيهًا الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بمعدل زيادة ١ قرش للكيلو وات.

- زيادة 100 جنيه الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات بمعدل زيادة ٢٢ قرشا للكيلو وات.

- زيادة 200 جنيه الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات بمعدل زيادة 20 قرشا للكيلو وات.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري..

وتضمنت خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة زيادة القطاع التجاري.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ 100 سعر ك وس 65 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ 600 سعر ك وس 140 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ 1000 سعر ك وس 155 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 سعر ك وس 160 قرشًا.