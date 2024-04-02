مدير تعليم قنا يشارك طلاب ستيم مأدبة الإفطار

شارك الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مأدبة إفطار رمضانية ويدير حوار أبوي مع أبنائه من طلاب وطالبات المدرسة لتشجيع الطلاب على الحوار المفتوح والإيجابي مع القيادات التعليمية، في حضور الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام و أحمد سليمان مدير التعليم الثانوي بالمديرية وعاطف عثمان مدير مدرسة STEM، و احمد عبد اللطيف وكيل المدرسة وأعضاء هيئة التدريس و طلاب وطالبات المدرسة .

أشاد مدير تعليم قنا باستراتيجية مدارس المتفوقين في نشر نظام تعليم حديث في المدارس المصرية ورعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم، و تدريس المناهج المتطورة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

والإسهام في إعداد جيل قادر على: حل المشكلات- الابتكار- الاختراع- الاعتماد على النفس- التفكير المنطقي- وخبير في استخدام التكنولوجيا.

وأشار أثناء حديثه مع الطلاب إلى إستثمار ساعات الاستذكار و اغتنام فرصة تواجد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس داخل الصف وخارجه مع الطلاب وتنمية المهارات الحياتية .

يذكر أن ثمان طلاب من ستيم قد حصلوا على مراكز ما بين اول وثاني جمهوري في مشروعات المسابقة الوزارية ايسف وكرمهم وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتبه .

وعلى صعيدا اخر، هنأ اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، داعياً الله عز وجل أن يوفقه، ويكلل جهوده لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ، وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة .

وقدم محافظ قنا، بالأصالة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن اعتزازه وتقديره لما يبذله من جهود حثيثة وانجازات حقيقية على أرض الواقع فى كافة القطاعات.

وأشار الداودى ، إلى أن المشروعات التى تحققت في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن المصري، وقد حظيت محافظة قنا خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، والتى جرى تنفيذها في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.