قمة الأهلي والزمالك تشعل حرباً كلامية على السوشيال ميديا

اثار القرار المحتمل بنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز لتقام في المملكة السعودية جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة.

وإختلف عشا5ق ومتابعي الكرة المصرية حول جدوى هذه الفكرة حيث يرى البعض أن قمة الكرة الصمرية خاصة في بطولة الدوري يجب أن تقام داخل مصر، بينما يرى الفريق الآخر أن الناديين سيحققان إستفادة مالية كبيرة جراء إقامة هذه المواجهة بالسعودية إضافة للإمتيازات الأخرى التي ستم الإتفاق عليها.

وشهدت الساعات الأخيرة حرباً كلامية بعدما نشر المحل خالد بيومي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ إكس” تغريدة قال فيها: “ انا ضد فكرة تهميش الدوري المصري بتاريخه الكبير باقامة مباراة للدوري خارج الملاعب المصرية نكتفي بالكاس والسوبر اسوي بكل دول العالم ”.

وجاء الرد سريعاً ولاذعاً من الإعلامي السعودي وليد الفراج الذي رد بتغريدة نارية جاء نصها على النحو التالي: “ ان فكرة اقامة مباراتي ديربي كرة القدم المصرية خارج مصر ستصب في مصلحه اعاده تعزيز قيمه قمة #الاهلي_الزمالك في العالم العربي مرة اخرى بعد سبات استمر سنوات طويلة واعتقد ان اخونا خالد بيومي حسبها غلط ، ولو حسبها بحجم استفاده الناديين ماليا وإسعاد اكبر جالية مصرية خارج مصر والتي تستضيفهم السعودية بكل ترحاب لربما كان له رأي آخر ، ولا هى الحكاية ان المباراة في الرياض وجدة قد أزعجت البعض ياعم تتعمل مره ماتضرش ولا ايه ما تبقاش حساس يا صديقي ”.

شلبي يفتح النار على خالد بيومي بسبب القمة

وفتح الإعلامي مدحت شلبي النار على خالد بيومي متهماً إياه بإدعاء المثالية في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيسبوك” : " ست من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي أو صفحات الرياضيين الشخصيه ولكن لسوء حظي أرسل لي صديق تعليق خاص للأخ خالد بيومي ينتقد فيه إقامة مبارتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري والتي ستقام بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه

أولاً .. بداية يا آخ خالد لو كان قد تم تكليفك بأي عمل رياضي داخل المملكه .. لتغير رآيك تماماً وأنت تعرف معني كلماتي جيداً دون الدخول في التفاصيل التي يعلمها الكثيرون ".



وأضاف: “ ثانياً بدون فلسفتك المعتاده .. نحن والسعوديه والإمارات أشقاء والمصريون بالملايين يعملون في السعوديه والإمارات ولا مانع إطلاقاً من محاولة إسعادهم علي الأقل مرتين أو أكثر في الموسم الواحد ناهيك عن الحقوق الماديه التي ستساهم بشكل او آخر في تطوير كرة القدم بالأنديه المصريه ، وسيبك إنت وبعض من مدعي المثاليه الجوفاء من إطلاق الشعارات الرنانه وزغزغة العواطف التي لا تعبر إلا عن ضعفاء النفوس ”.

