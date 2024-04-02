رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تأدية اليمين

تقدم الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس رئيس جامعة العريش بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية وفوز فخامته بجائزة ( رجل السلام ) من برلمان دول البحر الابيض المتوسط لعام ٢٠٢٤ م ، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه، ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد، والعباد، وتحقيق الأمن، والسلام، والتنمية، والازدهار لمصرنا الغالية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في الجمهورية الجديدة.

كمًا أشاد رئيس الجامعة بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حظيت به الجامعات المصرية؛ بدعم، ومتابعة فخامته خلال السنوات العشر الماضية؛ مما أدى إلى تحقيق تطور كمي، وكيفي غير مسبوق؛ فأولت الدولة المصرية جهداً، ووقتاً، ودعماً مالياً، وعلميا لتطوير وإنشاء الكثير من الجامعات؛ مما جعل الجامعات المصرية مقصداً لأغلب الدارسين من الدول الأخرى؛ حيث أصبح لدينا (109) جامعة ما بين حكومية، وأهلية وتكنولوجيا، إضافه إلى إنشاء الكثير من المراكز البحثية التابعة للجامعات المصرية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

