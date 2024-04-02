محافظ كفرالشيخ يصدق علي التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك

صدٌق محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، علي قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك علي مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفرالشيخ، طبقاً للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.



تضمن القرار تحديد تعريفة أجرة (التاكسي) بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، كما تحدد تعريفة أجرة( التوكتوك)، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القري وعلي كافة الطرق بأنواعها، علي أن يتم وضع استيكر علي سيارات التاكسي والتوكتوك موضحاً علية خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.



كما نص القرار علي تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير ( التاكسي - التوكتوك ) بتحصيل مبلغ 1500جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة الي الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.



كما تضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه بالإضافة الي الحجز لمده 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين .



كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.



وأوضح أن القرارات الصادرة بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من القيادات التنفيذية على مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

وشدد على تكيثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنبية على مديري المواقف بضرورة الزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوي من المواطنين.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.