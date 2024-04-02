كيكة القرفة والكراميل.. تعرفي على فوائدها للسيدات

القرفة من التوابل المليئة بالفوائد التي لا يعلم عنها الكثير، وبجانب ذلك فهي تعطي مذاق شهي للوصفات المختلفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيك القرفة والكراميل للجسم.





طريقة عمل كيكة القرفة والكراميل

المقادير

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- دقيق : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- كراميل : باكيت (جاهز)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب كيك بالزبدة.

نخلي الطحين، والملح، والقرفة، والبيكنغ باودر، واتركي المكونات جانباً.

اخفقي البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج أصفر اللون.

أضيفي الحليب والزبدة المذوبة وقلبي بخفّة، ثم أضيفي الطحين المنخول والقرفة والبيكنج باودر والملح وقلبي حتى يتجانس المزيج.

اسكبي المزيج في القالب ثم اخبزيه في الفرن لمدة ساعة على الرف الأوسط حتى ينضج.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه جانباً قليلاً حتى يرتاح، ثم اقلبيه وادهنيه بالكراميل وقدميه.





القرفة من التوابل التي لا تستغنى عنها الأمهات في مطبخها، فيتم إضافتها على الكثير من الوصفات، كما تعطي مذاق مميز للحلويات المتنوعة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده لجسمك.





فوائد القرفة

تنظيم نسبة السكر في الدم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، يبدو أن القرفة تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يجعلها توابلًا مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري.





تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.





صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.





تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على كميّاتٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة القوية، مثل متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة مما يقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

تساهم في تنظيم الدورة الشهرية

تُساعد القرفة على التقليل من آلام الدورة الشهرية، إضافةً لدروها في التخفيف من النزيف، وألم عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.